COVID-19 em BH: transmissão cai, mas leitos de UTI apresentam leve aumento

Transmissão do coronavírus em Belo Horizonte apresentou queda nesta segunda-feira (9/8)

Na semana passada, por exemplo, o índice de transmissão, também conhecido como fator RT, subiu de 0,9 para 0,94, número que se manteve na última sexta-feira (6/8). Nesta segunda, o patamar caiu para. No cenário atual, 92 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 diagnósticos confirmados na cidade. O indicador está na fase verde, uma vez que está abaixo de 1,00.

COVID: Santo Antônio do Monte espera zerar fila pela 1ª dose em 10 dias

COVID-19: veja o calendário de vacina no Vale do Jequitinhonha

Pelo terceiro boletim seguido, o índice que mede a ocupação de leitos de enfermaria apresentou mais um recorde de menor ocupação em 2021, com 41,1% de demanda. Na última quinta (5/8), o indicador estava em 44,5% e caiu para 43,3% na sexta, até chegar no atual patamar nesta segunda. Assim como o fator RT, o número está na fase verde, uma vez que está abaixo de 50%.

Por outro lado, os leitos de UTI apresentaram um leve aumento na ocupação, indo de 57,2% para 57,4%. A situação mais grave é detectada na rede pública, com 77,4% de ocupação, enquanto a rede privada registra 36,5% de demanda.

Vacinação

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Até o momento, Belo Horizonte já registrou 263.903 casos confirmados de coronavírus e 6.354 mortes provocadas pela doença. De sexta para cá, foram confirmados 633 diagnósticos positivos e 24 vidas perdidas pela COVID-19.O boletim desta segunda também indicou que 1.473.450 pessoas já receberam a primeira dose aplicada, enquanto 694.972 pessoas completaram o esquema vacinal com a segunda dose. Outras 58,769 pessoas receberam a dose única da Janssen.Isso significa que 66,3% do público-alvo receberam a primeira dose, enquanto 32,6% estão completamente imunizados com a segunda dose ou dose única.