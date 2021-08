COVID-19: veja o calendário de vacina no Vale do Jequitinhonha

Vacina contra a COVID-19 segue sendo aplicada nas cidades de Minas Gerais (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)





Todas as cidades de Minas Gerais seguem vacinando a população contra a COVID-19 nesta semana. Algumas estão em ritmo acelerado, outras esperam a chegada de novas doses, enviadas pelo governo estadual.

O "vacinômetro" aponta que mais de 17 milhões de vacinas já foram entregues aos municípios desde o início da campanha de vacinação, no ano passado. A cobertura vacinal em todo o estado está em 64,56% na primeira dose.

No Vale do Jequitinhonha, vários municípios divulgaram o calendário de vacinas para esta semana.

Ataléia

Esta semana a cidade vacina pessoas acima de 27 anos a partir desta terça-feira (10/8). A cada dia, o atendimento será feito em uma unidade de saúde diferente, por isso a orientação é que cada um procure o Posto de Saúde da Família (PSF) onde está registrado para fazer o agendamento. Veja o calendário:

Terça-feira (10/8)

Local: Estatégia de Saúde da Família (ESF) Acari - Rua João José de Almeida, 381 - Acari (próximo à quadra AEBA)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h

Estatégia de Saúde da Família (ESF) Acari - Rua João José de Almeida, 381 - Acari (próximo à quadra AEBA) das 8h às 10h e das 13h às 15h Quarta-feira (11/8)

Local: ESF Cidade Nova - Rua Projetada, s/n (próximo ao Hospital)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h

ESF Cidade Nova - Rua Projetada, s/n (próximo ao Hospital) das 8h às 10h e das 13h às 15h Quinta-feira (12/8)

ESF Coqueiral - Travessa Cunha Melo, 21 - Coqueiral (próximo à Farmácia Municipal)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h

ESF Fidelândia - Rua João Neves, s/n - Fidelândia

Horário: das 7h30 às 10h30

ESF Coqueiral - Travessa Cunha Melo, 21 - Coqueiral (próximo à Farmácia Municipal) das 8h às 10h e das 13h às 15h ESF Fidelândia - Rua João Neves, s/n - Fidelândia das 7h30 às 10h30 Sexta-feira (13/8)

Local: Posto de São Miguel - Rua Clemente Esteves Ferraz, s/n - Centro

Horário: das 9h às 12h

Até agora, 5.325 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 3.655 a segunda, e 60 moradores foram imunizados com a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 51,75%. Ataléia tem 1.175 casos confirmados e 11 mortes.

Itaobim

O município vai vacinar nesta terça-feira pessoas com 31 anos ou mais em esquema drive-thru. A aplicação das vacinas vai acontecer na Rua São Paulo, 450 - Centro, das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Itaobim tem 1.913 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, com 53 mortes. Até agora, 10.894 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 3.576 a segunda e 555 foram imunizadas com a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 65,54%, maior que a média estadual.

Lagoa Grande

Depois de suspender a campanha por falta de doses, Lagoa Grande reabre a vacinação nesta terça-feira para:

Pessoas com mais de 35 anos sem doenças crônicas

Trabalhadores da indústria e construção civil com mais de 26 anos das empresas cadastradas

As vacinas são distribuídas no Centro de Especialidades, que fica na Rua São Pedro, 71 - Centro, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A cobertura vacinal da primeira dose está em 55,72%, o que significa que 4.040 moradores tomaram a primeira dose do imunizante. Enquanto isso, 1.749 pessoas já estão com a segunda dose, e 119 tomaram a vacina de dose única. A cidade teve 821 contaminações pelo coronavírus e 30 óbitos até agora.

Itamarandiba

O município quer vacinar, até sexta-feira, todos os moradores com mais de 23 anos de idade. Por isso, os dias foram escalonados para a aplicação das doses.

Terça-feira (10/8): moradores com 26 anos ou mais

moradores com 26 anos ou mais Quarta-feira (11/8): moradores com 25 anos ou mais

moradores com 25 anos ou mais Quinta-feira (12/8): moradores com 24 anos ou mais

moradores com 24 anos ou mais Sexta-feira (13/8): moradores com 23 anos ou mais

A vacinação acontece das 8h às 16 horas, no Centro de Imunizações, que fica na Rua Dona Jovelina, 51 - Centro (ao lado da Escola Estadual São João Batista).

Segundo o 'vacinômetro', 15.439 pessoas receberam a primeira dose da vacina até agora, cobertura de 58,71%. Já 4.582 pessoas receberam a segunda dose e 702 a vacina de dose única. Desde o começo da pandemia, Itamarandiba registrou 1.969 casos confirmados de COVID-19, com 26 mortes.

Ladainha

A cidade dividiu o esquema de vacinação para a sede e o distrito de Concórdia do Mucuri. Na cidade, as doses são distribuídas na Sala de Vacina do PSF da Usina, na LMG-710. No distrito, no Posto de Saúde do bairro, que fica na Rua São José. São distribuídas senhas das 7h às 9h.

Até agora, são 344 casos confirmados no município, com 9 mortes. A cobertura vacinal na primeira dose está em 50,3%, com 7.051 pessoas imunizadas. Já tomaram a segunda dose 2.542 moradores e 148 a vacina de dose única.

Veja o calendário em Ladainha

Terça-feira (10/8): segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno

segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno Quarta-feira (11/8): moradores com mais de 34 anos que são atendidos no PSF Usina II e PSF São Domingos

moradores com mais de 34 anos que são atendidos no PSF Usina II e PSF São Domingos Quinta-feira (12/8): moradores com mais de 34 anos que são atendidos no PSF Usina I e PSF Manoel Miranda

moradores com mais de 34 anos que são atendidos no PSF Usina I e PSF Manoel Miranda Sexta-feira (13/8): segunda dose da Coronavac para pessoas que agendaram o retorno

Concórdia do Mucuri

Veja o calendário em Concórdia do Mucuri

Quarta-feira (11/8): segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno

segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno Quinta-feira (12/8): segunda dose da Coronavac para pessoas que agendaram o retorno

segunda dose da Coronavac para pessoas que agendaram o retorno Sexta-feira (13/8): segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno

Pedra Azul

O município vai aplicar a segunda dose da vacina da AstraZeneca nesta terça-feira (10/8), das 8h às 11h, nas unidades de saúde para os seguintes grupos prioritários:

Pessoas com deficiência permanente cadastrados no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 40 a 54 anos

Pessoas com comorbidades de 40 a 54 anos

Ao todo, 10.442 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 468 já foram imunizadas com a segunda e outras 4.283 com vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 55,16%. O município teve 1.593 casos de COVID-19 confirmados desde março do ano passado, com 39 mortes.