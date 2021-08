Mesmo com prefeitura preocupada, Uberlândia não vai restringir comércio

Cidade registrou outros 316 casos de COVID-19 em 24h (foto: Vinícius Lemos/Especial para o EM)

A Prefeitura de Uberlândia manteve por mais uma semana as atividades comerciais e a circulação de pessoas na chamada fase intermediária do plano municipal de combate à disseminação da COVID-19. A decisão chega depois de um pedido de cuidado à população por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que apontou crescimento na contaminação por coronavírus, e da alta na ocupação de UTIs na cidade.







O Comitê Municipal de Enfretamento à COVID-19 publicou a decisão no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (11/8), mantendo as atividades como estão até 20 de agosto. Semanalmente, o comitê se reúne para discutir a situação municipal em relação à doença.



Existia a expectativa de restrição depois de uma entrevista coletiva dada pelo secretário de Saúde, Gladstone Rodrigues, no último dia 5, em que dados apresentados mostravam que a contaminação saltou de 171 casos em 12 de julho para 376 em 1º de agosto, com pico de 387 confirmações de COVID-19 no dia 29 do último mês.



Dois dias antes, Uberlândia tinha voltado a atingir ocupação total dos leitos de UTI de pacientes com COVID-19 na rede pública de saúde. A situação era a pior desde 20 de abril.



O boletim de terça-feira (10/8) apontava ocupação de 97% de todos os tipos de UTI e 96% daqueles voltados apenas para pacientes com coronavírus. Houve ainda 316 novos casos da doença confirmados em 24 horas, com outros 48 pacientes suspeitos.