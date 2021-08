Receita Federal de Uberlândia apreende mais de R$ 13 milhões em mercadorias

O montante em cigarros apreendidos chega R$ 9,8 milhões, o que torna o produto responsável por 73,81% do total apreendido no semestre.confiscados somam R$ 1,1 milhão do total de apreensões, representando 8,8% do total. Fechando o ranking das principais mercadorias irregulares estão os aparelhos, cujo montante é de R$ 1,15 milhão, o equivalente a 8,6% do total. Há ainda na lista o confisco deNa avaliação da delegacia local, houve maior repressão após aumento das equipes e parcerias com as polícias, além de intensificação de fiscalizações e trabalho de pesquisa e seleção da Receita Federal para identificar cargas com indícios de ilegalidades.Quando são descobertas irregularidades, como subfaturamento dos produtos ou tentativa ilegal de introdução da mercadoria no mercado brasileiro, prejudicando a indústria nacional, a Receita apreende a mercadoria.O material confiscado segue para destruição ou transformação em produtos que serão úteis à sociedade, como é o caso das bebidas alcoólicas, que podem ser convertidas em álcool em gel para ajudar no combate à pandemia da