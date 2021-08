PC: Servidores desviam areia de obras da prefeitura para fins particulares

"Todo o trabalho de inteligência policial conseguiu precisar a autoria individualizada de servidores da prefeitura, valendo-se da facilidade do cargo, para a destinação ilegal da areia, adquirida para obras da prefeitura", informou o delegado.

Peculato

Três homens, de 47, 49 e 55 anos, foram indiciados. Um dos deles foi desligado da prefeitura e o outro, segundo o delegado, continua no cargo. O terceiro citado, é um agente particular.





Eles responderão pelo crime de peculato, “subtração ou desvio, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável”. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão e multa.

Um dos suspeitos faleceu durante a investigação, o que levou a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, do Código Penal.

"A Polícia Civil reitera a importância da celeridade nas apurações em crimes desta natureza, combinado com a união de informações entre a sociedade e os órgãos de segurança pública da comarca, com fito em determinar autoria e consequente responsabilização precisa de envolvidos na empreitada criminosa", finalizou o delegado Hiago Marciano.

Prefeitura

O prefeito na época era Cesar Caetano de Almeida Filho (PL). Ele concorreu em 2020 e foi reeleito para mais um mandato. A reportagem procurou a assessoria da prefeitura e pediu um posicionamento oficial. No entanto, a comunicação alegou que não se manifestaria porque os indiciados são ex-servidores - mesmo com o delegado afirmando que um deles continua no cargo.