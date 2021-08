PRF flagra carga ilegal com mil caixas de cerveja em Congonhas

Carga saiu de cervejaria de Goiás, que deverá ser investigada (foto: PRF/Divulgação)

Um caminhão, com placas de Conselheiro Lafaiete, com mil caixas de cerveja clandestina, foi flagrado na manhã desta terça-feira (17/8), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando passava pelo quilômetro 607 da BR-040, em Congonhas, na Região do Campo das Vertentes.

Os patrulheiros resolveram parar o caminhão, por estar com velocidade acima do permitido naquele local. Ao ser solicitado que apresentasse a nota, o motorista, de 34 anos, alegou que o documento fiscal não estava em seu poder.

Na verificação da carga, os patrulheiros contaram mil caixas contendo 16 garrafas cada uma. O motorista contou que saiu de Catalão, em Goiás, e que o destino seria Conselheiro Lafaiete. A cervejaria também deve ser investigada.

A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Fazenda para lavratura do auto de infração, cobrança do devido imposto e multas cabíveis.