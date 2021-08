Preso estelionatário autor de 120 golpes golpes em cidades da Grande BH

(foto: Material encontrado com o suspeito, sendo vários depósitos bancários falsos)

Um dos maiores estelionatários de Minas Gerais, um homem que tem 120 registros, foi preso por policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano nesta terça-feira (17/8). A prisão ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, onde o criminoso residia, em cumprimento a um mandado de prisão. O homem era procurado desde janeiro, quando foi expedido mandado de prisão contra ele.

Para efetuar a prisão, os policiais receberam informações de que o suspeito estaria em Santa Luzia para aplicar um novo golpe. A partir daí, foi montada uma operação para conseguir prendê-lo.

Segundo informações dos policiais, o suspeito aplicava golpes em várias cidades da Região Metropolitana, entre elas Vespasiano, Ribeirão das Neves, Betim e Contagem.

O delegado Thiago Araújo, que conduziu as investigações, explica que o suspeito agia sempre da mesma forma. Ele procurava anúncios em sites de compra e venda, abordava os vendedores e, após concluída a negociação, enviava comprovantes de transferência falsos, ludibriando as vítimas para que entregassem o produto, sem o efetivo recebimento do valor.

“As investigações tiveram início no fim do ano passado, em dezembro, após tomarmos conhecimento que o autor teria aplicado o golpe em uma vítima, aqui da região, Vespasiano, ocasião em que simulou a compra de um violão, foi até a casa da vítima, pegou o objeto, no entanto, não efetuou o pagamento, muito embora tivesse mostrado para ela o comprovante de depósito na conta bancária da vítima”, conta o delegado.

A polícia seguirá investigando o preso, pois existem suspeitas de que ele possa ter feito ainda mais vítimas, além das 120 já detectadas.