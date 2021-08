Varas do trabalho de BH ficarão sem telefone na próxima semana

Varas do Trabalho de Belo Horizonte serão reunidas em um único prédio (foto: Jorge Gontijo/EM/D.A Press) Todas as 48 Varas do Trabalho de Belo Horizonte ficarão sem atendimento telefônico entre 23 a 30 de agosto, devido a mudança das unidades para um endereço único. A suspensão temporária foi informada pelo Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região (TRT) nesta quinta-feira (19/8).

Mudança de endereço

As Varas do Trabalho de Belo Horizonte antes eram localizadas nos prédios da Avenida Augusto de Lima, 1.234 e Mato Grosso, 400 e 468. Agora estão de mudança para a nova sede, no prédio da Rua dos Goitacazes, 1.475, na Região Central da capital mineira.

Entre os motivos da mudança, estão a diminuição de gastos. Com um único prédio, a economia do TRT chega a R$ 1 milhão por mês. Segundo a atual administração do Tribunal, a restrição orçamentária imposta pelo "Teto de Gastos", na Emenda Constitucional nº 95 diminuiu os limites para investimentos e modernizações no orçamento da Justiça do Trabalho. Por isso, se tornou necessário a adequação dos gastos.

