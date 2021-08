Coxinha a R$ 0,99 causa aglomeração de entregadores na Savassi

Entregadores se aglomeraram na porta da lanchonete para atender os pedidos pela coxinha (foto: Igor Passarini/ divulgação)

Umadede aplicativo chamou ade quem passava pela, na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (19/08). O motivo? Uma lanchonete promoveu uma promoção de coxinha por R$ 0,99.O movimento foi intenso para garantir pelo menos uma unidade. Normalmente, o valor do salgado é R$ 7,80.A promoção repercutiu nas redes sociais. ''Felicidade do dia: coxinha com catupiry mais brigadeiro da Boca do Forno na promoção no ifood por R$0,99, pedi seis'', relatou uma internauta pelo Twitter."Eu pedi quatro coxinhas na Boca do Forno, estou feliz demais", comentou outra.Outro usuário registrou em vídeo o congestionamento. ''O chefe enlouqueceu. Olha só o desespero, olha a quantidade de motoca*'', disse.





A reportagem entrou em contato com a, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. Pelo aplicativo de entrega, a loja está fechada.