Kalil anuncia: 'vamos dobrar número de alunos em salas a partir de segunda'

'Agora, eu tenho a plena convicção de que escola não pode fechar, disse o prefeito Alexandre Kalil' (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD) disse, na manhã desta quinta-feira (19/8), que vai liberar o dobro de alunos em sala de aula nas escolas municipais de Belo Horizonte partir de segunda-feira (23/8). O prefeito de Belo Horizonte,(PSD) disse, na manhã desta quinta-feira (19/8), que vai liberar o dobro de alunos em sala de aula nasmunicipais de Belo Horizonte partir de segunda-feira (23/8).









"O que eu tenho para dizer é que os novos estudos disseram que a escola não é problema. Então, a partir de segunda-feira, vamos publicar o protocolo de reabertura. Nós vamos dobrar o número de alunos", afirmou em entrevista à TV Globo.





Ainda de acordo com o chefe do executivo, os protocolos de controle da epidemia serão modificados. As escolas foram os primeiros estabelecimentos a serem fechados, em março de 2020. Agora, segundo Kalil, terão prioridade de funcionamento.





"A escola, diferentemente do que se pensava no início da pandemia (quando as aulas foram suspensas), será a última coisa a ser fechada em Belo Horizonte. É uma experiência. Agora, eu tenho a plena convicção de que escola não pode fechar", afirmou o mandatário.