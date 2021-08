Kalil manda recado para quem é 'bobo' ou 'burro': 'Vacina é o único jeito'

Prefeito de BH Alexandre Kalil visita as instalações do CT Vacinas da UFMG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A )





"Aproveito a oportunidade para alertar quem é bobo, ou burro, que a vacina é o único jeito que nós temos de curar.'' A crítica foi do prefeito de Belo Horizonte,(PSD), em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5/8), após visita o''Se você não quer enterrar seu pai, sua mãe, sua tia e daqui a pouco seu filho, corre em um posto de vacinação e se vacina", completou o prefeito. Hoje, BH aplicou apara pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos e primeira dose para mulheres de 35 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.O prefeito conheceu todo o processo de pesquisa da vacina SpiNTec, que está sendo desenvolvida pela instituição mineira e que também conta com o patrocínio deda Prefeitura de Belo Horizonte, para garantir os estudos das fases clínicas 1 e 2 do imunizante.O prefeito acredita que a primeira vacina completamente brasileira possa chegar nos braços dos belo-horizontinos no ano que vem, como reforço. "Estamos investindo porque há uma esperança muito grande de que essa vacina coloque Minas Gerais e Belo Horizonte na ponta da vacinação do Brasil", disse.A visita desta quinta-feira foi restrita às autoridades, seguindo protocolos sanitários de prevenção e combate à COVID-19. Participaram da visita o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, a secretaria municipal de Educação, Ângela Dalben, e o secretário municipal de Fazenda, João Antônio Fleury.