Bares da Alberto Cintra transmitem jogo de futebol e ficam lotados

O veto à transmissão de jogos ainda está vigente na capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA PRESS)

' com bares lotados de torcedores na Avenida, Bairro União, Regiãode Belo Horizonte. Regadas a cerveja e tira-gosto, centenas de pessoas assistiam à partida entrerealizada na noite desta sexta (20/8) no Mineirão, nos telões oferecidos pelos estabelecimentos.A transmissão contraria a norma vigente em Belo Horizonte. Jogos de futebol só poderão voltar a ser exibidos por bares e restaurantes da capital mineira a partir de amanhã (21/8), conforme decreto assinado por Alexandre Kalil (PSD).Além do descumprimento quanto à transmissão do jogo, os bares e clientes também ignoraram o distanciamento exigido pela prefeitura de dois metros. O desrespeito ao distanciamento coloca em risco os frequentadores, já que as máscaras são ignoradas durante o consumo de bebidas e comida.Incomodados com a presença da imprensa, donos de bares abordaram a equipe do Estado de Minas, impediram que entrevistas fossem feitas e solicitaram que imagens não fossem registradas.

Decreto

O decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) começa a ter validade amanhã (21/8). O texto permite as transmissões, mas determina distanciamento entre as mesas de dois metros, com ocupação máxima de seis pessoas distantes um metro uma da outra.

Uma antiga reivindicação dos proprietários de bares e restaurantes não foi atendida pelo decreto. Os estabelecimentos vão continuar podendo funcionar apenas das 11h até às 23h. Uma proposta dos empresários era de que o funcionamento fosse liberado até 1h.

Portanto, partidas que começam às 21h30 e terminam por volta das 23h15, não poderão ser transmitidas na íntegra.