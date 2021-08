Belo Horizonte tem dia de céu claro e temperatura pode chegar a 27°C

Vista do Parque Guanabara, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu fica claro a parcialmente nublado em praticamente todo o estado nesta quinta-feira (19/8), com previsão de bastante calor. Chuvas fracas foram registradas apenas no Jequitinhonha, causando nevoeiros nas primeiras horas do dia. Já a umidade do ar ainda deve seguir abaixo dos 30% em áreas isoladas de Minas. ficaa parcialmente nublado em praticamente todo o estado nesta quinta-feira (19/8), com previsão de bastante calor.fracas foram registradas apenas no Jequitinhonha, causandonas primeiras horas do dia. Já ado ar ainda deve seguir abaixo dos 30% em áreas isoladas de Minas.

No Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce o céu fica parcialmente nublado, devido às chuvas que ocorreram no início desta manhã. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens.

A umidade do ar fica abaixo de 30% no Norte, Noroeste, Triângulo, Central Mineira, Alto Paranaíba, Sul e Oeste, onde podem ocorrer também névoa seca no período de maior aquecimento.

A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde e Maria da Fé, ambos com 7,7°C. A máxima será no Extremo Norte e Triângulo Mineiro, quando os termômetros podem alcançar até os 35°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira