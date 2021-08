Minas tem previsão de céu claro e chuvas fracas nesta quarta-feira (18/8)

Avenida Afonso Pena esquina com a Rua dos Timbiras, na Região Central de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu deve ficar claro a parcialmente nublado na maioria do Estado, exceto no Vale do Jequitinhonha, onde podem ocorrer chuvas fracas à tarde. Já no Triângulo Mineiro, o dia será com névoa seca e umidade do ar entre 20% e 30%. Nesta quarta-feira (18/8) odeve ficara parcialmente nublado na maioria do Estado, exceto no Vale do Jequitinhonha, onde podem ocorrerfracas à tarde. Já no Triângulo Mineiro, o dia será comseca edo ar entre 20% e 30%.









A umidade do ar aumenta um pouco na capital mineira, Triângulo Mineiro, Norte e Noroeste podendo chegar aos 30% no período de maior aquecimento.





No Jequitinhonha, o céu fica nublado, com possibilidade de chuvas fracas para a tarde. Além disso, as Regiões do Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata, Sul e Campo das Vertentes terão dia com céu parcialmente nublado. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens.





A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 6,2°C e a máxima será no Norte do estado, com 35°C.





