Fogo em Cônego Marinho já queimou área equivalente a 2200 campos de futebol

Quase 2,6 mil hectares de vegetação já foram queimados em Cônego Marinho (MG) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pelo quinto dia consecutivo, o Corpo de Bombeiros, brigadistas, servidores e voluntários combatem um incêndio de grandes proporções em Cônego Marinho, na Região Norte de Minas Gerais. Até a manhã desta segunda-feira (23/8), por volta de 2,5 mil hectares de vegetação já se queimaram, segundo a corporação. Essa área corresponderia a cerca de 2.250 campos de futebol.

Nesse domingo (22/8), 21 pessoas participaram da operação. Logo pela manhã, um aceiro de 1.872 metros foi feito ao redor da parte superior do incêndio.

As equipes também combateram pontos isolados de incêndio, que estavam fora do foco principal. Os bombeiros interromperam os trabalhos no fim da tarde por causa do risco corrido pelos envolvidos.

Bombeiros, voluntários e brigadistas somam esforços em incêndio em Cônego Marinho (MG) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um sobrevoo com um drone foi feito pelas equipes. Por meio dele, ficou constatado que não há mais chamas, mas o monitoramento precisa continuar por conta das variações do tempo na região e da possibilidade de reignição.

Participaram dos trabalhos no domingo sete bombeiros, oito funcionários da Prefeitura de Cônego Marinho, três brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e três voluntários.

Eles tiveram ajuda de um caminhão-pipa, uma motoniveladora, uma pá-carregadeira, um trator, uma caminhonete, um drone e materiais de combate a incêndio.