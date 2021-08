Filho esfaqueia pai por causa de R$ 200

Um homem foi preso em flagrante depois de tentar matar o próprio pai com uma facada no pescoço, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motivo da agressão foi um pagamento de R$ 200 que ele deveria fazer à vítima. Mesmo detido, o suspeito fez novas ameaças e dizia que mataria o pai em outro momento.

De acordo com o boletim de homicídio tentado registrado pela Polícia Militar (PM), ao dar entrada na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Luizote de Freitas, o pai afirmou que havia repassado pamonhas para que o filho vendesse e pudesse conseguir dinheiro. O combinado era que os R$ 200 dos custos fossem pagos posteriormente.Contudo, o suspeito teria usado o dinheiro para comprar drogas, o que gerou uma briga entre os dois. O filho, então, pegou uma faca e golpeou o pai no pescoço. O pai fugiu depois de jogar objetos pesados no suspeito.Policiais encontraram o filho em casa. Ele não resistiu à prisão e confirmou que havia esfaqueado o pescoço do pai. Ele, contudo, não confirmou a parte da história sobre drogas. A faca foi encontrada no lixo.O preso também foi levado à UAI Luizote para exames e, ao ver a mãe, disse que mataria a vítima. Ela contou aos policiais que essa não tinha sido a primeira ameaça, uma vez que ele chegou a ligar para a família, pouco depois de ferir o pai, dizendo que as coisas não ficariam como estavam e que ele terminaria de matar o pai.O suspeito tem passagens pelo sistema policial por furto, roubo e outra tentativa de homicídio.