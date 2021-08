Em Rio Pomba, idoso é morto a facadas após tentar separar briga em bar

Vítima foi socorrida, mas faleceu próximo a um bar no Bairro Nossa Senhora das Graças localizado na cidade do interior mineiro (foto: Facebook/Reprodução)

Após tentar separar uma briga em um bar na cidade de Rio Pomba, na Zona da Mata, um homem de 60 anos foi esfaqueado diversas vezes e morreu nesse domingo (23/8).

O suspeito do homicídio, de 38 anos, teria ficado insatisfeito com a interferência do idoso em sua discussão com outra pessoa e avançou sobre a vítima, aponta uma testemunha de 52 anos, proprietária do bar, na ocorrência registrada pela Polícia Militar (PM). Pessoas que estavam no local se revoltaram com a cena e espancaram o autor.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local junto com a PM e encontraram o idoso desacordado e com uma mancha de sangue na camisa, na altura do tórax.

Ainda conforme a ocorrência, manobras de reanimação cardiopulmonar foram feitas por alguns minutos, mas a vítima veio a óbito ainda na cena do crime.

Após isolar o local para que os trabalhos periciais pudessem ser feitos, parte da guarnição policial iniciou uma busca no entorno para localizar o suspeito do homicídio.

Durante a diligência, a PM tomou conhecimento de que o autor havia sido agredido por populares em represália à morte do homem.

O irmão do suposto autor do crime o conduziu até um hospital da cidade. Lá, ele recebeu voz de prisão em flagrante. No entanto, por conta da gravidade das lesões, o indivíduo foi transferido para o Hospital Santa Isabel, em Ubá, sob escolta da Polícia Militar.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil confirmou que a prisão foi ratificada. O Estado de Minas também entrou em contato com o hospital na noite desta segunda-feira (23/8) e obteve a confirmação de que o suspeito permanece internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.