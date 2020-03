Inundação deixa moradores ilhados em Rio Pomba

Alagamento no município na manhã desta quarta-feira (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







O município e Rio Pomba, na Zona da Mata, sofre com as consequências da enchente do manancial de mesmo nome nesta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, que atende a região, pelo menos 30 pessoas ficaram ilhadas.