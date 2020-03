Coronavírus: detento que mora na Itália está em observação em hospital de BH

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Um detento de 40 anos está em observação sob escolta no Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas (Sejusp), ele mora na Itália e foi levado à unidade preventivamente por conta do surto de coronavírus.









“De acordo com a direção da unidade, o detento não apresenta quadro sintomático de coronavírus, mas foi encaminhado para exames ao Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, na segunda-feira (2.3), onde continua em observação sob escolta do sistema prisional”, informou a Sejusp, por meio de nota enviada nesta quarta-feira.









Os números da prefeitura divergem dos que constam do mais recente boletim da Secretaria de Estado da Saúde, também divulgado ontem. A pasta estadual contabiliza 58 casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19, dos quais 27 na capital.