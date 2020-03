Sobe para 58 o número de casos suspeitos de coronavírus, em Minas Gerais

Sobe o número de casos suspeitos por coronavírus em Minas. De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), nesta terça-feira, a pasta investiga 58 suspeitos.



Este ano, a SES recebeu a notificação de 64 casos suspeitos de infecção humana pelo Covid-19. “Todas as notificações recebidas foram avaliadas e discutidas, caso a caso, com as autoridades de saúde do Ministério, Estado e municípios”, informou a pasta. A primeira suspeita em Minas Gerais foi notificada no dia 28 de janeiro.





No total, 58 casos que atendem a definição da OMS permanecem em investigação e seis foram descartados. Nenhum foi confirmado.Dos casos em investigação, 33 são do sexo feminino e 25 do sexo masculino. A mediana de idade foi de 33 anos, variando de 01 e 67 anos. De acordo com o boletim epidemiológico, com relação ao histórico de viagem, 44 (73%) referem viagem a países com circulação do Covid -19 como Itália, Alemanha, Singapura, Tailândia, Vietnã, França, Inglaterra e Portugal e 16 não tem histórico de viagem, porém são contatos de casos suspeitos.Mais cedo, o secretario municipal de saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, informou que 54 pessoas com sintomas de doenças respiratórias que procuraram serviço de saúde na capital foram acompanhados pela pasta e notificados como possíveis suspeitos."No entanto para serem classificados como suspeitos é necessário que se enquadrem nos critérios do Ministério da Saúde para Covid - 19. Até o momento, do total de 54 notificados, 19 foram classificados como suspeitos, seis descartados e os demais permanecem em investigação. O balanço de casos suspeitos é divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde", informou a nota da pasta.