Pessoas a partir dos 18 anos devem ser vacinadas até 14 de agosto em JF

Novo calendário de vacinação em Juiz de Fora estabelece datas para pessoas com até 29 anos (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Cidadãos de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, que têm entre 18 e 29 anos podem receber a vacina contra a COVID-19 até dia 14 de agosto. O de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, que têm entre 18 e 29 anos podem receber a vacina contra a COVID-19 até dia 14 de agosto. O novo calendário de vacinação foi anunciado pela prefeitura do município nesta sexta-feira (16/7) e terá início no dia 26 de julho.

A prefeita Margarida Salomão (PT), além de comemorar o avanço no processo de imunização, deu o tom do que a ampliação do público-alvo significa. “Na medida em que aumenta a vacinação, melhoram os índices sanitários”, disse.

Conforme a atualização do cronograma de datas, as aplicações dos imunizantes acontecerão de forma progressiva e com a redução de um ano de idade do público-alvo a cada dia.

No entanto, a partir do dia 2 agosto o calendário levará em conta – além da divisão por idade – o mês de nascimento para estabelecer a data para vacinação.

Veja como fica o calendário:

29 anos – 26 de julho

28 anos – 27 de julho

27 anos – 28 de julho

26 anos – 29 de julho

25 anos – 30 de julho

24 anos – 31 de julho

23 anos – 2 e 3 de agosto

22 anos – 4 e 5 de agosto

21 anos – 6 e 7 de agosto

20 anos – 9 e 10 de agosto

19 anos – 11 e 12 de agosto

18 anos – 13 e 14 de agosto

Conforme dados da Secretaria de Saúde da prefeitura do município, Juiz de Fora ultrapassou, nesta semana, a marca de 65% de sua população elegível vacinada.

Na última atualização do vacinômetro municipal nesta sexta-feira, o município totaliza 281.893 pessoas com a primeira e 119.372 pessoas com a segunda dose aplicadas, respectivamente. A cidade também já tem registrados, desde o início da pandemia, 39.907 casos confirmados de COVID-19 e 1.841 óbitos.

De modo contínuo, a campanha de vacinação segue contemplando as grávidas, puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias) e lactantes com até seis meses.

Orientações importantes antes de se vacinar

A prefeitura esclarece que todos que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Além disso, quem se vacinou contra a Influenza deve esperar, pelo menos, 14 dias para ser imunizado contra o novo coronavírus.

Ainda conforme a administração municipal, o cidadão deve ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado. Além disso, é necessário apresentar documento original com foto (carteira de identidade ou motorista).

“As pessoas diagnosticadas recentemente com COVID-19 precisam aguardar um período mínimo de 30 dias após o começo dos sintomas ou do teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina”, orienta a prefeitura.