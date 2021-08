Juiz de Fora retoma vacinação com 1ª dose após uma semana de interrupção

Em Juiz de Fora, a interrupção na vacinação aconteceu três dias após a cidade ter atingido 25,14% da população imunizada com a 1ª e 2ª doses (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil )

A vacinação contra a COVID-19, com a primeira dose, será retomada nesta quinta-feira (5/8) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O comunicado foi feito pela prefeitura da cidade na tarde desta quarta-feira (4/8).

A aplicação do imunizante estava suspensa no município desde quinta-feira (29/7) devido à falta de entrega das vacinas aos estados e municípios por parte do Ministério da Saúde.

Vale destacar que outras capitais do país também tiveram que suspender a primeira aplicação, como Belém, Natal, Maceió, João Pessoa, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis e Campo Grande.

Redefinição de datas para primeira dose

Conforme o novo cronograma , pessoas com 26 anos, nascidas no primeiro semestre, podem comparecer às unidades de vacinação nesta quinta-feira para a primeira aplicação do imunizante. Já aquelas que nasceram na segunda metade do ano poderão procurar os postos de imunização na sexta-feira (6/8).

Quem completou 25 anos no primeiro semestre do ano, poderá tomar a primeira dose na segunda-feira (9/8). Os demais dessa idade serão vacinados com a primeira aplicação na terça-feira (10/8).

Nesta quinta-feira, também segue o calendário de aplicação da segunda dose. Todas as pessoas que se vacinaram em 15 de julho, com a CoronaVac, e em 13 de maio, com a AstraZeneca, poderão ir até os postos.

Os locais de vacinação estão disponíveis no site da prefeitura

Orientações importantes antes de se vacinar

A prefeitura esclarece que todos que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Além disso, quem se vacinou contra a Influenza deve esperar, pelo menos, 14 dias para ser imunizado contra o novo coronavírus.

As pessoas diagnosticadas recentemente com COVID-19 precisam aguardar um período mínimo de 30 dias após o começo dos sintomas ou do teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Além disso, é necessário apresentar documento original com foto (carteira de identidade ou motorista) e comprovante de residência.

Vacinômetro em JF

Até o fechamento desta reportagem, o vacinômetro municipal não havia sido atualizado nesta quarta-feira (4/8). Conforme dados divulgados na terça-feira (3/8), o município totalizava 334.454 e 158.456 primeiras e segundas doses aplicadas, respectivamente.

A cidade também já tem registrado, desde o início da pandemia, 41.805 casos confirmados de COVID-19 e 1.879 mortes.