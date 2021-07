Juiz de Fora registra casos de 3ª dose na vacinação contra a COVID-19

Secretaria de Saúde de Juiz de Fora reforça que revacinação é um ato que, até o momento, não foi orientado por nenhum órgão regulador do país (foto: Carlos Mendonça/Prefeitura de Juiz de Fora) terceira dose da vacina contra a COVID-19 em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A informação foi confirmada pela secretária de Saúde do município, Ana Pimentel, que acionou o Ministério Público. Enquanto milhões ainda aguardam a primeira aplicação, ao menos duas pessoas tomaram umada vacina contra aem Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A informação foi confirmada pela secretária de Saúde do município, Ana Pimentel, que acionou o Ministério Público.

“Quem tomou as duas doses contra o coronavírus, ou a vacina de dose única, não precisa recorrer a uma outra aplicação. Todos os imunizantes utilizados são seguros e foram testados pela Anvisa", reforçou Ana Pimentel.

Pente-fino

imunizante. A identificação dessas duas pessoas é resultado de um trabalho da administração municipal feito a partir de cruzamento de dados. Com o monitoramento, sistematizado através de portaria divulgada na quinta-feira (1º) , a prefeitura consegue identificar quem tomou uma terceira dose de

"Caso sejam identificadas irregularidades, as informações serão encaminhadas aos órgãos competentes, a fim de instaurar medidas de responsabilidade e sanções", explica, por nota.

No caso das duas pessoas identificadas, a prefeitura informou que elas completaram o processo de vacinação em outras cidades e obtiveram a terceira aplicação do imunizante em Juiz de Fora. A informação também foi divulgada pela secretária Ana Pimentel, desta vez em entrevista à rádio Transamérica JF.

Em nota encaminhada à reportagem, a Secretaria de Saúde disse que o caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

“As informações das pessoas estão sob consulta através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), o que permite a verificação da real situação imunológica em qualquer local do país. A revacinação é um ato que, até o momento, não foi orientado por nenhum órgão regulador do país”, informa a pasta no comunicado (leia a íntegra abaixo).

Outros casos na Zona da Mata

Na última quinta-feira (1/7), o Estado de Minas também mostrou que cidadãos dos municípios de Rio Novo e Chácara, ambos na Zona da Mata, teriam tomado uma terceira dose da vacina contra a COVID-19.

A irregularidade veio à tona por meio de um comunicado emitido pela Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora (SRS-JF) na quarta-feira (30/6). Esses casos também foram encaminhados ao MPMG para a devida apuração.

Nota da Secretaria de Saúde de JF

"A Secretaria Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) já encaminhou ao Ministério Público os dados das pessoas que receberam uma 3ª dose do imunizante contra o coronavírus em Juiz de Fora. Esta SS reforça que as informações das pessoas estão sob consulta através do SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações), o que permite a verificação da real situação imunológica em qualquer local do país. A revacinação é um ato que, até o momento, não foi orientado por nenhum órgão regulador do país".