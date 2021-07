Vacinação: MPMG vai investigar casos de 3ª dose na Zona da Mata

Prefeitura Municipal Rio Novo confirmou aplicação de 3ª dose de vacinas em pelo menos duas pessoas (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Cidadãos dos municípios de Rio Novo e Chácara, ambos na Zona da Mata, teriam tomado uma terceira dose da vacina contra a COVID-19. A irregularidade veio à tona por meio de um comunicado emitido pela Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora (SRS-JF) nessa quarta-feira (30/6).

Embora o órgão não tenha acesso ao quantitativo de casos de revacinação, uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para investigação do caso.

A pasta esclarece ainda que os dados dos vacinados são registrados nominalmente no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). “Isso permite a verificação da situação vacinal dos indivíduos em qualquer sala de vacinação do país, independentemente do local de administração da dose”, destaca trecho da nota.

Diante do exposto, a Superintendência ressalta que as pessoas que omitem estar completamente vacinadas, com o objetivo de receber outra dose, estão sujeitas a sanções legais e éticas. “Além disso, esse tipo de atitude retarda o processo de vacinação, tirando a oportunidade de outras pessoas serem imunizadas”, finaliza a SES-JF.



Prefeituras emitem comunicado

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Rio Novo esclareceu que, no dia 23 de junho, duas pessoas – com idades em conformidade com o grupo prioritário vigente para imunização – compareceram à Unidade de Saúde do município para receber vacina contra a COVID-19.

“Seguindo os protocolos, ambas foram prontamente atendidas e receberam imunizantes da marca Pfizer. Porém, durante o lançamento de dados no sistema, foi constatado que ambas já haviam sido vacinadas em outra cidade com duas doses da CoronaVac”, explica a administração municipal.

A pasta afirma que o caso foi encaminhado à Coordenação de Imunização de Rio Novo, que comunicou o fato à Secretaria de Saúde Municipal. Posteriormente, o caso foi remetido à Superintendência Regional de Saúde em Juiz de Fora, solicitando orientações sobre as providências cabíveis.

“Diante da situação, informamos que a SRS-JF já encaminhou o caso ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para adotar as medidas legais cabíveis”, encerra o comunicado.

A Prefeitura Municipal de Chácara, por outro lado, não confirmou e nem negou a existência – ou suspeita – de revacinação no município. Nas redes sociais, a administração municipal apenas republicou as informações e orientações passadas pela Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora.



Prefeitura de Juiz de Fora publica portaria contra revacinação

Embora não esteja na mira da SRS-JF e do Ministério Público de Minas Gerais, a Prefeitura de Juiz de Fora publicou nesta quinta-feira (1/7) – preventivamente – uma portaria que estabelece medidas de identificação e levantamento de casos de revacinação contra a COVID-19 no município.

“Com o cruzamento de dados, a Secretaria de Saúde consegue identificar pessoas que, porventura, tenham recebido uma 3ª dose do imunizante contra o coronavírus e apurar a ocorrência de casos de revacinação. Caso sejam identificadas irregularidades, as informações serão encaminhadas aos órgãos competentes, a fim de instaurar medidas de responsabilidade e sanções”, disse a prefeitura.