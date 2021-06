COVID-19: Juiz de Fora abre pré-cadastro para jovens a partir dos 18 anos

Pré-cadastro de novo público-alvo para vacinação contra a COVID-19 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, teve início nesta sexta-feira (25/6) (foto: Carlos Mendonça)

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, disponibilizou nessa sexta-feira (25/6) o pré-cadastro para vacinação contra COVID-19 para pessoas a partir dos 18 anos, mas que não tenham comorbidades.

A iniciativa acontece após a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgar, nessa quinta-feira (24/6), um boletim epidemiológico apontando que a pandemia “continua descontrolada” no município.

formulário disponível para preenchimento, o cidadão deverá informar nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone e idade. O procedimento deverá ser realizado exclusivamente pelo site da prefeitura . Nodisponível para preenchimento, o cidadão deverá informar nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone e idade.

Até o fechamento desta reportagem – e após a administração municipal fazer o anúncio oficial do pré-cadastro –, o site da prefeitura apresentava instabilidade e lentidão.

Vale destacar que, conforme pontua a prefeitura, o pré-cadastro não é um sistema de agendamento para aplicação do imunizante.

“O objetivo é agilizar o atendimento nos locais de vacinação e evitar aglomerações na aplicação das vacinas. O calendário para esse público será divulgado mediante o envio de vacinas por parte do governo do estado”, esclarece a administração municipal.

Atualmente, a prefeitura segue com a campanha contínua de imunização para pessoas a partir dos 52 anos, grávidas, puérperas – mulheres no pós-parto até 45 dias – e lactantes com até seis meses.



As pessoas com 40 anos ou mais seguem como públicos-alvo até o dia 10 de julho.

“Pandemia continua descontrolada”, aponta boletim da UFJF





É o que aponta a Mesmo com uma leve diminuição no número de casos e mortes por COVID-19 na última semana, os indicadores demonstram que a pandemia continua descontrolada em Juiz de Fora.É o que aponta a trigésima edição do boletim informativo da plataforma JF Salvando Todos , divulgada no dia 23 de junho, pela UFJF.

Conforme o documento, foram registrados 36.392 casos e 1.732 mortes por coronavírus na cidade até o dia 21 de junho.



Os números representam aumentos de 5,5% e de 3,5%, respectivamente, quando comparados ao cenário de 14 dias atrás.

A nota demonstra um leve aumento na taxa de crescimento do número de casos e uma diminuição para o número de mortes, considerando as taxas de 4,8% e 5%, respectivamente, aferidas no período do boletim anterior.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de Reprodução Efetivo (Rt) – parâmetro que demonstra o controle de uma pandemia – deve ficar abaixo de 1 por duas semanas consecutivas para demonstrar o sucesso na contenção de novos casos.

Entretanto, conforme aponta o estudo, esta condição não é verificada em de Juiz de Fora, pois o Rt teve uma máxima de 1,28 no dia 16 de junho e uma mínima de 0,94 no dia 21 do mesmo mês.

A taxa de letalidade em JF, no entanto, teve uma leve diminuição, totalizando 4,76% em 21 de junho, sendo que na última aferição, realizada no dia 7 junho, o índice era de 4,85%.