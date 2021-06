COVID: BH antecipa 2ª dose de trabalhadores da saúde de 50 anos e mais

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas.

O que é a COVID-19?

(foto: Hudson Franco/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte () anunciou nesta sexta-feira (25/6) que vaide trabalhadores da saúde de 50 anos e mais. A imunização começará na segunda-feira (28/6).Para a conclusão do esquema vacinal, os trabalhadores da saúde precisam apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.A PBH também vai ampliar apor faixa etária a partir da mesma data. Poderão se imunizar as pessoas de 50, 51 e 52 anos, completos até 30 de junho, exclusivamente residentes da capital De acordo com a administração municipal, o horário de funcionamento dos pontos extras e fixos será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.Os locais de vacinação serão disponibilizados no portal da Prefeitura na tarde de sábado (26/6).A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia