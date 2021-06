COVID: Pela segunda semana, número de casos e mortes têm queda no Sul de MG

Sul de Minas tem queda consecutiva no número de casos da COVID-19 (foto: Arte/EM/D.A Press))

Pela segunda semana seguida, o Sul de Minas registra queda no número de casos e mortes pela COVID-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e foram divulgados nesta sexta-feira (25/06).

De acordo com a SES, essa semana, a região confirmou 10.408 pessoas infectadas e 249 óbitos por conta do novo coronavírus.

Na anterior, foram 11.600 casos e 263 mortes. Uma queda de 10.27% no número de casos e 5.32% no de mortes.

A diminuição vem logo após a semana recorde, em que a Região Sul notificou 17.784 casos e 317 mortos.

Diferença entre as taxas de contágio, casos e mortes

Mesmo com a queda consecutiva em duas semanas, tanto nas confirmações e mortes de pessoas com COVID-19, a região continua com os piores indíces do estado. Atualmente, a taxa de contágio no sul-mineiro é 67% maior que em todo estado de Minas Gerais

O professor da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) e pesquisador nas áreas de saúde coletiva e epidemiologia Sinézio Inácio da Silva Júnior, explica que isso ocorre porque no primeiro caso (casos e mortes) o número é absoluto. E a taxa de incidência (taxa de contágio) é um número relativo.

Enquanto o número absoluto mede as informações diárias, a taxa relativa funciona como um "indicador" do ritmo de contágio naquela região e é aplicada com base no número de novos casos, em um determinado local, dividida pela população daquela região.

"Nesse sentido, segunda a taxa de incidência, os valores e a evolução recente desses dados se mostram maiores", explica o pesquisador.

Ele aponta que houve queda, e que isso reflete na taxa de incidência de casos e mortes, mas, que é importante sempre interpretar comparativamente com o período anterior entre diferentes lugares e regiões.



No caso da pesquisa que ele coordena sobre os dados da COVID-19 em Minas, a comparação é feita entre as regiões mineiras.

Cidades da Região Sul

As cidades que mais confirmaram casos essa semana foram Pouso Alegre com 644; Varginha, com 618 confirmações; Poços de Caldas, 505; e Santa Rita do Sapucaí, que notificou 400 casos da COVID-19.

Em número de mortes, Poços de Caldas teve 34 e Campo Belo 17. Já em Pouso Alegre e Varginha foram 12.

Segundo a SES, o Sul confirmou 249.373 casos e 5.843 mortes do novo coronavírus. São 226.957 recuperados e 16.573 pacientes em acompanhamento ou aguardando confirmação.

Os dados podem divergir dos números das secretarias de saúde de cada município.