Maconha apreendida durante operação da Polícia Rodoviária Federal, na BR-381, em João Monlevade

Umfoinesta sexta-feira (25/6), durante ação de combate aode drogas nas rodovias federais de Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR-381 em, Região Central do estado, cerca de 1 tonelada de





De acordo com a polícia, a carga está avaliada em R$ 1 milhão.





O caminhão, que estava com placa internacional, saiu do Paraná com destino ao Espírito Santo.





A apreensão aconteceu durante a Operação Rota Brasil, de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais do país.





A PRF informou às 11h41 que a ocorrência estava em andamento, aguardando a pesagem da droga. O motorista não teve a identidade divulgada.

