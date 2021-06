Rejeitado, homem põe fogo na casa da namorada, em Minas

O homem que incendiou a casa da namorada foi preso e levado ao presídio, em Ipatinga (foto: Facebook CERESP/Reprodução ) Revoltado por ter sido barrado na casa de uma mulher, que ele diz ser sua namorada, um homem de 33 anos incendiou a casa dela, que tem 55 anos de idade, em Ipaba, no Vale do Aço. E fez um grande estrago, queimando dois guarda-roupas, peças de roupa, móveis e uma máquina de lavar.

O ataque de fúria do homem começou quando ele foi à casa da mulher para namorar e se aquecer do frio que tem feito nos últimos dias naquela região.



A mulher se negou abrir a porta quando o homem chegou e manteve-se trancada dentro do imóvel, na Rua Omar Coutinho, Bairro Nossa das Graças,

O homem, indignado com a negativa, prometeu se vingar colocando fogo na casa. E foi embora pela rua escura. Pouco tempo depois, a mulher sentiu que a sua casa estava se esquentando além do normal, conforme contou à polícia.



Saiu do quarto para ver de onde vinha a fonte de calor e entrou em desespero ao ver que parte da sua casa ardia em chamas.

Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e imediatamente começaram a cumprir o papel de bombeiros, usando mangueiras de jardim na tentativa de debelar as chamas.



Como a luta que eles travavam contras as labaredas era inglória, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados.

Os Bombeiros vieram rápido e conseguiram apagar o fogo utilizando 5 mil litros de água. Enquanto isso, a Polícia Militar caçava o incendiário pelas ruas de Ipaba, seguindo pistas sobre a sua fuga.

Logo ele foi localizado e preso. E contou aos policiais que, de fato, colocou fogo na casa da mulher, que ele tem costume de visitar.



Disse que ficou com muita raiva ao ver que um outro homem ocupava o seu lugar dentro da casa. Prometeu se vingar e cumpriu a promessa.

Ao ser preso, os policiais encontraram com o homem uma garrafa de cachaça, um canivete e duas navalhas.



Esses pertences do incendiário foram apreendidos e levados junto com ela para a Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga, onde ele foi autuado por incêndio criminoso.



Em seguida, o homem foi conduzido ao Ceresp de Ipatinga.