COVID-19 em BH: leitos de UTI voltam a ficar em nível de alerta

Leitos de UTI COVID-19 voltaram a ficar em nível amarelo em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Este foi o segundo aumento consecutivo no percentual de demanda por leitos de UTI para pacientes com COVID-19 das redes pública e privada de Belo Horizonte. O indicador começou a semana na casa dos 47,9%. No entanto, nessa terça-feira (24/8), acabou subindo para 49,1%, até chegar nos atuais 50,8%, ultrapassando a margem da fase de controle.













Saiba mais: Pode beber após vacinar? Confira perguntas e respostas sobre a vacinação O boletim de hoje não trouxe apenas a má notícia dos leitos de UTI. Isso porque o índice de transmissão teve mais uma queda, desta vez, para 0,87. O indicador começou a semana em 0,92 e caiu para 0,88 no boletim dessa terça.





Queda, também, na demanda por leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 das redes pública e privada de BH. Nessa terça, o indicador estava em 36%, o que representou um aumento em relação ao informe de segunda. Já nesta quarta, 34,7% das vagas estavam ocupadas.





Belo Horizonte confirmou 269.740 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, sendo 261 contabilizados desde o boletim dessa terça. Além disso, mais sete mortes pela doença também foram registradas. Assim, a capital mineira totaliza 6.486 vidas perdidas para o coronavírus.



Vacinação

Nas últimas 24 horas, Belo Horizonte registrou 33.953 aplicações de vacinas, sendo 9.597 como primeiras doses e outras 24.356 que completaram esquemas vacinais. Ao todo, 1.745.362 aplicações de primeira dose foram executadas na capital, enquanto outras 862.293 serviram para imunizar com a segunda dose. Até o momento, foram utilizadas 58.813 vacinas da Janssen, de dose única.



Belo Horizonte já registrou, também, 76,8% do público-alvo com a primeira dose aplicada, enquanto 39,2% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.

