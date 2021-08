COVID: Contagem vai vacinar pessoas acima de 18 anos até sábado (28/8)

Adultos com mais de 18 anos serão vacinados no sábado (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)





A prefeita de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Marília Campos (PT), anunciou, nesta quarta-feira (25/8), a “virada da vacinação”. A campanha promete acelerar a imunização contra COVID-19 de toda população acima de 18 anos até o próximo sábado (28/8).





“Para comemorar o aniversário de Contagem, trago um presente para vocês! Vamos concluir a vacinação de toda a população adulta de Contagem nesta semana. Entre sexta e sábado vamos vacinar por mais de 24 horas sem parar!”, escreveu em sua conta no Twitter.





Confira o cronograma:





23 e 22 anos: quinta-feira (26/8)

21 anos: sexta-feira (27/8)

20, 19 e 18 anos: sexta-feira a partir de 19h até sábado às 16h

Os endereços de postos de vacinação podem ser consultados no Portal da Prefeitura





Requisitos

Para vacinar, a Secretaria de Saúde informa que as pessoas devem:





Levar identidade com foto, CPF, comprovante de endereço*

Utilizar máscara e manter o distanciamento social

Estar com apenas um acompanhante para evitar aglomerações

Não ter sido vacinado contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

* Para facilitar o atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde passou a aceitar o comprovante de endereço em nome de um terceiro (pai, mãe, avó, avô etc.) da pessoa a ser vacinada. Para isso, o dono do comprovante de endereço deverá fazer uma declaração de próprio punho afirmando que o usuário reside naquele endereço. Esta declaração ficará retida no posto de vacinação. A declaração de endereço da Unidade Básica de Saúde (UBS) referência também continua sendo aceita.