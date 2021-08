Butantan vai pesquisar variantes da COVID e efeitos da ButanVac em Guauxupé

Da esquerda para direita, Dimas Covas (presidente do Instituto Butantan), Heber Hamilton Quintella (Prefeito de Guaxupé) e Daniela Bettelli (Secretária de Saúde), durante coletiva de imprensa sobre o estudo das variantes e os ensaios clínicos da ButanVac (foto: Prefeitura Municipal de Guaxupé/Reprodução) Começa nesta sexta-feira (27/8) em Guaxupé, no Sul de Minas, uma pesquisa que irá identificar as variantes da COVID-19 nos moradores da cidade. Essa é uma parceria inédita da prefeitura local com o Instituto Butantan, que irá testar mais de mil pessoas para saber quais variantes estão circulando naquela região.

“Guaxupé entra para história hoje. A vinda do Instituto Butantan traz mais do que um estudo, traz esperança. O caminho para vencermos o coronavírus, não tenho dúvidas, é pela ciência”, comenta o prefeito de Guaxupé, Heber Hamilton Quintella (PSDB).

Para que isso ocorra, o Instituto Butantan irá fornecer testes rápidos de antígeno ao município. Os testes irão acontecer em várias regiões e serão escolhidos por meio de sorteio. Dois agentes de saúde da Secretaria de Saúde de Guaxupé irão até as casas escolhidas e todos os moradores poderão participar da testagem.

“Iniciativas como essa parceria são fundamentais para compreendermos não somente a disseminação do vírus, mas também a evolução das variantes no território nacional e os estudos e estratégias necessárias para combater a COVID-19”, afirma o presidente do Instituo Butantan, Dimas Covas.

A secretária municipal de Saúde, Daniela Bettelli, acredita que esse é um momento histórico para o município do Sul de Minas. “Todos esses exames serão avaliados pelo Instituto Butantan e nós teremos um estudo do cenário de como estamos. Onde estão as pessoas contaminadas e qual é o tipo de variante que tem em Guaxupé”, explica Daniela.

Ensaios clínicos da ButanVac em Guaxupé

Além da pesquisa que irá sequenciar as variantes da COVID-19 na cidade, o município vai participar dos estudos da ButanVac, o imunizante do Butantan que não depende de insumos de outros países.

A inclusão da cidade foi aprovada nesta sexta-feira (27/8) pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Para fazer parte dos ensaios clínicos, é preciso entrar no site da Prefeitura e preencher um questionário. Serão selecionados 400 voluntários.

Confira os pré-requisitos:

Ter mais de 18 anos;

Nunca ter tido COVID-19;

Não ter sido vacinado contra o Sars-CoV-2;

Não estar grávida ou lactante

Não ser alérgico a ovos e frangos

A decisão de incluir a cidade mineira na pesquisa, que começou no Hemocentro de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, veio após uma solicitação do município mineiro.

“Guaxupé poderá participar deste estudo, que é tão importante porque é uma nova vacina, uma vacina muito promissora e que pode de fato fazer diferença a partir do final desse ano, começo do ano que vem”, comenta o presidente do Butantan.

Todos os voluntários selecionados serão imunizados com a ButanVac e avaliados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé.

A triagem dos candidatos será feita na Escola Municipal Noêmia Costa Monteiro (Parque Infantil), pela equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto, na Rua Capitão João Machado, 110, no Centro de Guaxupé – a seleção será entre os dias 31/8, 1/9 e 2/9 a partir das 9h.

A aplicação da vacina acontece em Ribeirão Preto, nos dias 3 e 4/9. Para isso, o Hemocentro de Ribeirão irá fretar um ônibus até o local da vacinação na cidade, que irá sair de Guaxupé a partir das 7h em frente à Secretaria Municipal de Saúde.

“Essa é uma iniciativa concreta que nós estamos trazendo para Guaxupé. A equipe do Butantan estará disponível a partir de agora para ajudar a trocar experiências com o município e todas as autoridades que puderem nos ajudar nessa batalha contra a COVID-19”, completa Dimas Covas.

Guaxupé já aplicou 45.871 vacinas, sendo 31.973 referentes à 1ª dose. Cerca de 12.296 pessoas estão completamente imunes com a 2ª – e 1.602 receberam a vacina de dose única da Janssen.