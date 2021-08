MG: terceira dose começará a ser aplicada em idosos acima de 80 anos

A partir de setembro, Minas começará a vacinar idosos acima de 80 anos e pessoas com baixa imunidade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Conforme anunciado no início da tarde desta quinta-feira (26/8) , Minas Gerais começará a aplicar a terceira dose da vacina da COVID-19 a partir de setembro. Inicialmente, serão contemplados com a dose de reforço idosos com mais de 80 anos e pessoas com baixa imunidade. Para isso, no entanto, o estado dependerá do Ministério da Saúde para o envio de mais imunizantes.





A informação foi divulgada pelo secretário de Estado de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti. Ele também afirmou que o esquema vacinal será feito com um imunizante diferente do que foi administrado anteriormente. A ideia é avançar com a dose de reforço para outros grupos vacinados e idades.









Nessa quarta-feira (25/8), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Ministério da Saúde havia programado uma dose de reforço em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas a partir de 15 de setembro. Será contemplado o público citado que tenha tomado a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. A dose administrada para ser a terceira, segundo a pasta, será a da Pfizer.





Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual anunciou que a terceira dose será aplicada para idosos com 60 anos ou mais a partir de 6 de setembro. O Executivo estima que 900 mil pessoas sejam atendidas pela medida, sobretudo aquelas que tomaram a segunda dose de qualquer imunizante há pelo menos seis meses.