Mulher ateia fogo na própria casa por não aceitar o fim do relacionamento

O fogo ameaçava outras casas que foram isoladas pelos bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros)

Uma mulher colocou fogo em sua própria casa na manhã deste sábado (29/8), na rua Retiro das Palmeiras, no Bairro Retiro, em Contagem. Segundo informações de vizinhos, ela estava em processo de separação do marido, mas não aceitava o fim do relacionamento.