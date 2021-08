PRF intercepta carreta com mais de 17 mil litros de cerveja na BR-040

Flagrante aconteceu neste sábado (28/8) após o veículo receber sinal de parada dos agentes durante uma fiscalização de rotina na rodovia (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou uma carreta com mais de 17 mil litros de cerveja no km 784 da BR-040, próximo a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, neste sábado (28/8).

O flagrante aconteceu após o veículo receber o sinal de parada dos agentes durante uma fiscalização de rotina na rodovia. Conforme a PRF, a suspeita é de que a nota fiscal apresentada pelo condutor, de 43 anos, estaria vencida e sendo reutilizada.

No total, foram apreendidos 17.251 litros de cerveja, que estavam acondicionados em garrafas de 600 ml.

Ainda segundo a ocorrência da PRF, o veículo foi abastecido com a carga em São Paulo e seguia com destino a Magé, no Rio de Janeiro.

A carreta com a mercadoria foi levada para o posto da PRF, onde permanece à disposição da Receita Estadual.