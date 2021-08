Polícia Civil apreende cerca de 300 kg de maconha em Juiz de Fora

Além dos entorpecentes, uma arma, 26 munições e anotações do tráfico foram apreendidas (foto: Polícia Civil/Divulgação) 300 kg de maconha foram apreendidos na zona rural de Juiz de Fora. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos na terça-feira (10/8) e resultou na prisão de um homem de 33 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (11/8) que cerca deforam apreendidos na zona rural de. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos na terça-feira (10/8) e resultou na prisão de um homem de 33 anos.

Conforme a PCMG, as diligências tiveram início na segunda-feira (9/8), após o recebimento de informações de que um carregamento de drogas teria chegado ao distrito de Torreões, no município da Zona da Mata mineira.

Ao realizar buscas no imóvel, os entorpecentes foram localizados em um quarto. Além das drogas, cadernos com a contabilidade do tráfico foram apreendidos no local.

Suposto dono das drogas

Os policiais civis, então, prosseguiram com as investigações para identificar um segundo autor, suspeito de ser o dono dos entorpecentes, e chegaram até a residência dele, no Bairro Santa Paula, na zona leste da cidade.

Uma arma de fogo de origem tcheca, 26 munições, dois carregadores e outro caderno com anotações do tráfico foram localizados e apreendidos na residência.

Esse segundo suspeito não foi localizado no imóvel, mas, conforme a polícia civil, o pedido de prisão será feito. Durante a ação, o veículo dele, utilizado para abastecer a cidade com as drogas, também foi apreendido.

“São esses criminosos que realmente lucram com tais condutas e precisam ser levados a julgamento por seus crimes”, comenta o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Rogério Woyame.

Ainda conforme o delegado, ambos os autores responderão por tráfico e associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.