Quem tatuar animais em Juiz de Fora pode receber multa de até R$ 30 mil

A multa inicial para os infratores será de R$ 10 mil e, em caso de reincidência, o valor sobe para R$ 30 mil (foto: Imagem ilustrativa: Pixabay)

"Fazer uma tatuagem em um animal de estimação não há outra razão senão aquela de satisfazer as preferências estéticas de seus donos, causando dores inúteis nos bichos", alegou o vereador Luiz Otávio Coelho (PSL), responsável pelo projeto que deu origem à lei.

"Não há o que se discutir quanto ao livre arbítrio de uma pessoa que queira fazer uso desse tipo de adorno em seu próprio corpo. Mas a liberdade de tatuar a pele não significa que podemos tomar essa decisão pelos animais que convivem conosco". Luiz Otávio Coelho (PSL), em trechos da justificativa do projeto de lei







O legislador também argumenta, na justificativa do projeto de lei, que "além do sofrimento causado pela dor, os animais tatuados são expostos a diversas outras complicações, como reações alérgicas à tinta e ao material utilizado no procedimento, infecções, cicatrizes, queimaduras e irritações crônicas".