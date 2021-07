Justiça determina retirada de fotos de exposição em centro cultural de JF

Exposição fotográfica intitulada 'Democracia em disputa' está em exibição na fachada do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, um espaço administrado pela Prefeitura de Juiz de Fora (foto: Vereador Sargento Mello Casal (PTB) via Facebook/Reprodução)

Após a aberturara da exposição fotográfica “Democracia em disputa” no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a Justiça deferiu uma liminar para que banners com diversas imagens sejam retiradas da fachada do espaço, que é tombado pelo patrimônio histórico.

A tutela de urgência foi concedida pela 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da comarca do município. A tutela defoi concedida pela 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da comarca do município.

A decisão é resultado de uma ação popular movida pelo vereador Sargento Mello Casal (PTB) contra a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) – mantida pela prefeitura da cidade –, que oferece apoio à mostra fotográfica realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Democracia e Democratização da Comunicação (INCT Democracia).

A exposição, que estreou na segunda-feira (19/7), também integra a programação cultural da 73ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Exposição "Democracia em disputa" estreou na quarta-feira (20/7) no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) (foto: Carlos Mendonça/PJF)

Decisão judicial

A decisão do juiz Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, que deferiu a liminar, foi baseada na denúncia de que a fachada do prédio é tombada pelo patrimônio histórico e cultural e nela não podem ser afixadas nenhuma peça publicitária que obstrua a visão, mesmo que parcial, dessa fachada.



O juiz destaca que o CCBM tem a fachada e volumetria tombadas pelo patrimônio municipal e, por isso, conforme a legislação vigente, “a colocação de todo e qualquer tipo de engenho de publicidade”, que encubra total ou parcialmente a visibilidade da construção, é proibida.

Ao citar o decreto municipal 8.637/2005, o magistrado acrescentou que peças de publicidade só podem ser instaladas no pavimento térreo, com no máximo 50 centímetros de altura e encaixadas no vão da porta, sem se projetarem além do alinhamento da fachada.

Exposição assume “posição política”, segundo vereador

Além da alegação de que os banners da exposição desrespeitam o patrimônio público e tombado ao descumprir a lei, o vereador Sargento Mello Casal usou as redes sociais na terça-feira (20/7) para dizer que as imagens assumem tom político com ataques ao governo.

“A Prefeitura de Juiz de Fora, que tanto massacra o cidadão com regras e restrições absurdas e sem critérios, não cumpre a própria lei municipal, escancarando nas fachadas de prédios públicos sua ideologia, seu fanatismo e sua posição política”, escreveu o parlamentar.

Nessa quarta-feira (21/7), o vereador voltou às redes para comemorar a decisão em desfavor da administração municipal. “Ganha o cidadão sensato, que quer ver o espaço público sendo usado de maneira isenta, correta e em prol da população. Patrimônio público não é lugar de ataques e campanha política”, afirmou.

Prefeitura de JF vai recorrer da decisão

Em nota encaminhada à reportagem do Estado de Minas no início tarde desta quinta-feira (22/7), a prefeitura disse que vai recorrer da decisão do juiz de primeira instância Marcelo Alexandre do Valle Thomaz.

Conforme o Executivo, “a exposição na fachada do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas não fere nenhum dispositivo legal”.

“O prédio do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas sempre foi utilizado para manifestações artísticas, como, por exemplo, a Cantata de Natal, sem que houvesse qualquer dano ao patrimônio histórico”, destacou a prefeitura, em nota.

“O papel da Funalfa não é o de curadoria e, muito menos, de censura a qualquer tipo de arte. A prefeitura, espera, assim, que seja respeitada a liberdade de manifestação artística e cultural”, finalizou a administração municipal por meio de sua assessoria.