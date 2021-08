BH e Região Metropolitana devem ter chuvas fracas nesta segunda (30/8)

A capital amanheceu com céu claro e algumas nuvens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (30/8) a semana começa com céu nublado e possibilidade de chuvas na maior parte do estado. Com isso, os índices de umidade se elevam e pode ficar acima de 30% na capital mineira.

Em Belo Horizonte, o Inmet aponta que a umidade do ar pode chegar até aos 40% no período da tarde. Entretanto, no Norte de Minas não passa dos 25%.

A menor temperatura em BH foi registrada nesta na estação meteorológica do Cercadinho, com 13°C. A máxima deve ficar em 27°C.

No Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o céu fica parcialmente nublado. Já no Sul e Triângulo Mineiro o céu fica nublado a parcialmente nublado. Nestas Regiões também podem ocorrer chuvas até o fim desta segunda (30).

A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Maria da Fé, com 8,9°C. A máxima está prevista para o Norte de Minas, com 33°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira