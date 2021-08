Forno! Calor está de volta e temperaturas se aproximam dos 39°C em Minas

Vista dos Jardins da Igreja de São José, Região Central de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O calor aumenta em praticamente todas as Regiões de Minas nesta quinta-feira (26/8), exceto na Faixa Leste, onde há maior ocorrência de nuvens. O céu fica claro com névoa seca, e umidade do ar segue preocupante, com índices abaixo dos 20% em áreas isoladas.



Com o baixo nível de nebulosidade no estado, a umidade do ar fica em 20% em BH e 15% nas Regiões do Norte e Triângulo, no período de maior aquecimento do dia.



Na capital mineira a menor temperatura foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 13,8°C. A máxima deve ficar em 31°C.

Já na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado, mas não há previsão de chuvas.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira