Tempo quente e seco permanece estável em Minas nesta quarta (25/8)

A capital amanheceu com céu azul e temperaturas mais altas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O clima seco em Miinas não dará um alívio, ao menos por enquanto. Nesta quarta-feira (25/8) o sol aparece em praticamente todo estado, exceto na faixa leste, onde fica parcialmente nublado. O dia será com névoa seca, temperaturas próximas dos 30°C na capital e baixos índices de umidade do ar.

A umidade do ar fica abaixo dos 30% em todas as Regiões devido à queda de nebulosidade no estado.

Na faixa leste, o céu fica claro a parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuvas.

A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Maria da Fé, com 8,6°C. A máxima está prevista para o Norte e o Triângulo Mineiro, com os termômetros podendo alcançar os 36°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira