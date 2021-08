Chove em algumas regiões de Minas e BH tem queda de temperatura

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O sábado em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima na capital foi de 14,6 graus, durante a madrugada, e a máxima será de 27 graus. A umidade do ar mínima será de 35% à tarde.A partir de amanhã, o aumento da nebulosidade na capital mineira pode resultar em chuva isolada no início da semana. A tendência é de ligeira queda da temperatura, e amanhã a mínima deve ser de 14 graus, enquanto a máxima será de 27 graus.Em Minas Gerais, a temperatura mínima registrada hoje foi de 9,3 graus, em Maria da Fé, no Sul do estado. Já a máxima esperada é de 35 graus, na Região Norte. Existe possibilidade de chuva isolada na região Sul, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata.O restante do estado terá céu claro a parcialmente nublado. A tendência de aumento de nebulosidade também melhora o quadro de baixa umidade do ar, que não deve ser menor que 30% neste sábado. A previsão em Minas Gerais também é de temperaturas mais amenas, com mínima de 8 graus e máxima de 33 graus.

As informações são do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).