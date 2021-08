Escolas municipais de BH abrem cadastro escolar on-line para 2022

Inscrições ocorrem de forma on-line entre 30 de agosto e 17 de setembro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), que o Cadastro Escolar para 2022 deverá ser realizado pelos pais, responsáveis e candidatos entre 30 de agosto e 17 de setembro de modo on-line, no portal PBH.









Esse cadastro será realizado apenas para novas vagas. A renovação de matrícula será automática para os alunos que já estudam em alguma instituição da rede municipal ou parceira da capital que irão permanecer na mesma escola em 2022.





Central de atendimento





As famílias que têm dificuldade no acesso à internet ou que precisam de auxílio para realizar o cadastro escolar para 2022, poderão contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação.





Esse atendimento será realizado por telefone de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e de 13h às 17h. Os telefones disponíveis para atendimento são:

3246-6642

3277-9078

3277-8876

3277-4935

3277-9901

3277-4732

3246-8513

3277-8895

3277-7654

3277-7386

3277-7015

3277-7441

99850-0428

99224-0731

98438-0737

98646-3966

98437-5406

99913-4469





As Escolas Municipais e Escolas Municipais de Educação Infantil também auxiliarão as famílias a realizar esse processo presencialmente nos dias 4 e 11 de setembro (sábados), das 8h às 12h.