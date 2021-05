Cássia terá o maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia

Obras do santuário de Santa Rita de Cássia, que será inaugurado em 22 de maio de 2022 (foto: Acervo Paróquia Santa Rita de Cássia)

A cidade de Cássia, localizada na região Sudoeste do Estado, terá o maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia. O templo será inaugurado em 22 de maio de 2022 e um relógio regressivo foi instalado na Praça Barão de Cambuí, no centro da cidade, contando o prazo para a inauguração do templo.



O santuário terá capacidade para receber até 7 mil fiéis e infraestrutura que inclui estacionamento, restaurante, centro comercial e uma réplica da casa onde morou a religiosa italiana.

Com quase 18 mil habitantes, Cássia atrai, todos os anos, multidões de romeiros na tradicional festa da padroeira, realizada no dia 22 de maio. Neste ano, em razão da pandemia, o município foi obrigado a proibir a entrada de fiéis por causa da pandemia e a igreja permaneceu fechada.



A construção do santuário fortalece ainda mais a fé e a devoção à ‘santa das causas impossíveis’.



“Esperamos que este seja um grande centro de evangelização e acolhimento, um estímulo à fé e à vida cristã. Um lugar onde a palavra de Deus seja proclamada e seus sacramentos oferecidos e celebrados. Mais do que isso, um espaço onde as pessoas possam manifestar o seu amor pela vida e dar o seu verdadeiro testemunho cristão", explica o bispo diocesano de Guaxupé, Dom José Lanza Neto.







O santuário de Santa Rita de Cássia terá capacidade para 7 mil fiéis (foto: Acervo Paróquia Santa Rita de Cássia)

A fé somada a uma localização estratégica e a uma vista privilegiada da natureza – principalmente pela proximidade com o Lago de Furnas, em Capitólio –, torna cada vez mais evidente a vocação de Cássia para o turismo religioso.

Igreja principal terá 40 mil metros quadrados

A obra arquitetônica do santuário em Cássia – projetada pelos arquitetos Adriano Dias Agushi e Tiago Castro – é inspirada em outros imponentes templos religiosos, como Aparecida, no interior de São Paulo, Fátima, em Portugal, e no próprio Mosteiro de Santa Rita, na Itália. O empresário do ramo de embalagens Paulo Flávio de Malo Carvalho, que mora em Sorocaba, está financiando a obra.



“O novo santuário é um projeto grandioso pensado para dar mais acessibilidade, conforto e segurança aos visitantes, não ficando para trás de nenhum outro centro religioso. Desde o início da construção, já foram gastos 4 mil metros cubicos de concreto, 500 mil tijolos, 25 mil sacos de cimento, 2 mil toneladas de pedras e 500 toneladas de areia”, destaca Gustavo Bormann, engenheiro responsável pela obra.





A construção do novo santuário, que teve início em agosto de 2018, inclui uma igreja principal com 40 mil m², que vai acomodar 5 mil pessoas sentadas e outras 2 mil em pé.



Nas fachadas, detalhes neoclássicos que interagem com o modernismo. No ambiente interno, grandes vãos projetados para facilitar a circulação de um maior número de visitantes.



Já na decoração, grandes pinturas litúrgicas do artista sacro Romolo Picoli, que retratam a vida de Santa Rita de Cássia e Jesus Cristo. Além disso, vitrais coloridos e um grande altar, inspirado nos templos antigos.



“Nos atemos aos mínimos detalhes. Inclusive, construímos duas escadas que vão captar até 60 mil m² de água da chuva. Além disso, o telhado é feito com telhas termoacústicas, produzidas com material não tóxico, que garante maior segurança para os visitantes”, afirma o engenheiro.



Originalidade

Além da igreja principal, estão previstos ainda anexos com sanitários, vestiários, fraldários, velário, a Casa dos Padres e um centro comercial, com espaço para 48 lojas de refeições rápidas e artigos religiosos.



Haverá também um estacionamento para mais de mil veículos e 200 ônibus, além de um heliponto, com capacidade para três aeronaves.



O local conta ainda com uma réplica da casa de Santa Rita de Cássia, com todos os detalhes, desde a mobília e objetos decorativos, feitos com ferro, ao acabamento das paredes com pedra, madeira e tijolo branco.



Uma verdadeira cópia das toscanas, remetendo a história da passagem da santa ao mosteiro na Itália.



Já na área externa do santuário, um paisagismo com plantas nativas da época e ainda uma grande videira. Além disso, será construído um grande canteiro de rosas, já que a religiosa também é conhecida como “santa das rosas”.



“O novo santuário trará para a cidade novas possibilidades com o aumento do fluxo turístico estimulado pela fé e pelos atrativos naturais já explorados pela região. Uma grande oportunidade para a criação de novos empreendimentos e o desenvolvimento de pequenos negócios já consolidados. O resultado esperado será a ampliação da oferta de hospedagem, alimentação e serviços de receptivos, gerando mais empregos e renda para o destino e seu entorno”, explica o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles.