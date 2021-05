Três cidades do Sul de MG recebem primeira remessa de vacinas da Pfizer

Portal Terra do Mandu

Pouso Alegre, Poços de Caldas e Itajubá recebem doses da Pfizer (foto: Fábio Marchetto / Agência Minas )





As vacinas chegaram de helicóptero em Pouso Alegre, por volta de 12h, e já estão sendo entregues aos municípios.



De acordo com a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), cada cidade irá receber 1.170 doses da Pfizer, que serão destinadas às grávidas e mulheres que deram à luz em menos de 45 dias (puérperas) como comorbidades, além de deficientes permanentes.





As doses fazem parte da 20ª remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde e, pela primeira vez, outras cidades mineiras, além de Belo Horizonte, foram contempladas com o imunizante da Pfizer.

Pouso Alegre, Poços de Caldas e Itajubá atenderam aos critérios estabelecidos pela pasta para armazenamento e manipulação da vacina, como, por exemplo, população acima de 79 mil habitantes; equipe capacitada para a administração da vacina; e menor distância da sede da Regional de Saúde.





Isso porque a vacina da BioNTech exige uma série de cuidados para conservação do imunizante, como tempo de validade máximo de 6 horas após abertura do frasco, conservado entre 2°C e 8°C.



Além disso, os municípios tiveram que comprovar mecanismos de agendamento para vacinação, já que 100% das doses têm que ser aplicadas em, no máximo, quatro dias e apenas nas unidades de saúde.

Pouso Alegre amplia vacinação

Neste fim de semana, Pouso Alegre liberou o cadastro para vacinação de novos grupos. Mulheres grávidas e as que tiveram filho em menos de 45 dias, e que tenham comorbidades, devem se cadastrar no site da prefeitura para receberem a vacina contra a COVID-19 da farmacêutica Pfizer.





Pessoas com idade entre 18 e 59 anos com doenças permanentes e inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) também já podem se cadastrar, basta anexar o cartão do BPC ativo.



Vale destacar que ambos os grupos só serão vacinados após se cadastrarem e receberem um e-mail de confirmação.





A Superintendência Regional de Saúde derecebeu, nesta segunda-feira (24), a primeira remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19. Foram destinadas 3.510 doses do imunizante para a regional, que serão distribuídas para três cidades: Pouso Alegre, Poços de Caldas e Itajubá.