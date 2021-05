Pouso Alegre abre cadastro para vacinação de inscritos no BPC

Pessoas de 18 a 59 anos inscritas no BPC podem se cadastrar para receber a vacina contra COVID (foto: Ascom prefeitura) abriu, neste domingo (23/5), o cadastro para vacinação contra a COVID de pessoas com idade entre 18 e 59 anos com doenças permanentes e inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC). De acordo com a prefeitura, para se cadastrar é necessário anexar o cartão do BPC ativo.

Vale destacar que serãoaqueles que se cadastraram no site da prefeitura e receberam o e-mail de confirmação. Também é necessário apresentar o documentono dia da imunização, documento com foto, além do cartão de vacinação.

“O cadastro é obrigatório, porque é uma faixa que nós precisamos ter um controle, e a declaração que você fizer ficará registrada na prefeitura. Então peço a todos que tem o BPC que façam as suas inscrições para que possamos, com a maior agilidade, fazer a aplicação da vacina contra a COVID-19”, disse o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões (DEM).

Quem pode se cadastrar no BPC

O BPC é destinado à pessoa com deficiência que comprove não conseguir prover seu sustento, nem de tê-lo provido por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário-mínimo, que equivale a R$ 275 em 2021.

Para se inscrever no benefício assistencial, é necessário efetuar o cadastramento do interessado e de sua família no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O beneficiário tem direito a um salário mínimo mensal. Porém, o benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.

Vacinação em Pouso Alegre

Pouso Alegre já recebeu 59.657 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo que 35.716 foram destinadas a aplicação da primeira dose e 23.941 para segunda dose. Até sexta-feira (21), 32.680 pessoas já haviam recebido a primeira dose do imunizante e 18.435 também a dose de reforço.

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)