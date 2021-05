Novo decreto autoriza volta das aulas presenciais em Pouso Alegre

Volta das aulas presenciais na rede municipal de Pouso Alegre está prevista para a próxima segunda (24) (foto: Ascom/Divulgação) Pouso Alegre, Rafael Simões (DEM), assinou nesta quarta-feira (19/5) o decreto que autoriza a volta das aulas presenciais da rede municipal de ensino. O decreto foi publicado após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspender a liminar que impedia a retomada das atividades em sala de aula no município do Sul de Minas. O prefeito de, Rafael Simões (DEM), assinou nesta quarta-feira (19/5) o decreto que autoriza a volta das aulas presenciais da rede municipal de ensino. O decreto foi publicado após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspender a liminar que impedia a retomada das atividades em sala de aula no município do Sul de Minas.

No decreto Nº 5.312, o prefeito justifica a decisão com base na "expressiva redução do número de novos casos confirmados de COVID-19, bem como a tendência de redução das taxas de ocupação de leitos hospitalares clínicos e de UTI observadas no município de Pouso Alegre".



O documento estabelece que as aulas poderão ser retomadas seguindo todos os protocolos de prevenção à COVID-19 a partir da próxima segunda-feira (24/5).

“Você que achar que não é seguro mandar seu filho, você vai continuar tendo a possibilidade de ter as aulas remotas. Nós estamos trabalhando com todos os protocolos para manter a segurança dos seus filhos, dos professores e todos os servidores das nossas escolas”, disse Rafael Simões.

Decisões judiciais

Na decisão do TJMG nessa segunda-feira (17/5), o desembargador Caetano Levi Lopes atendeu a um mandado de segurança da prefeitura contra a decisão anterior, do desembargador Alberto Vilas Boas, que, atendendo pedido do Sindicato dos Profissionais do Magistério (Sipromag), suspendia a possibilidade de retorno das aulas presenciais enquanto os números da pandemia estivessem em patamar elevado de contágio e internações.

Na nova decisão, o TJMG entendeu que a liminar concedida pelo desembargador Alberto Vilas Boas era uma afronta ao 2º artigo da Constituição Federal e que o Judiciário estava praticando ato administrativo de competência do Poder Executivo municipal.

Ao suspender a eficácia da liminar a favor do pedido do Sipromag, o TJMG ainda considera que não há mais o objeto da ação civil pública movida pelo sindicato, que era o decreto municipal que permitiu a retomada das aulas presenciais na rede municipal em fevereiro.



Esse decreto foi extinto pelo município em 17 de março, no início da onda roxa.

O que disse o sindicato dos professores

Ontem (18/5), a presidente do Sipromag, Dulcineia Costa, informou que o sindicato irá aguardar os procedimentos da prefeitura.



“Entendemos que o momento ainda não permite o retorno das aulas presenciais que garanta segurança e proteção à vida dos profissionais da educação, alunos e pais”.

Ainda segundo Dulcineia, a partir da decisão da prefeitura, do entendimento da categoria e dos dados do momento, as medidas serão tomadas pelo sindicato.





COVID-19 em Pouso Alegre

De acordo com boletim divulgado pela prefeitura na noite de terça-feira (18/5), foram confirmadas mais três vítimas da doença e 265 novos casos em 72 horas. O boletim traz dados referentes ao fim de semana e segunda-feira (17).

Desde o início da pandemia, 16.358 moradores foram infectados pelo vírus, sendo que 331 não resistiram ao coronavírus. Ao todo, 15.225 pessoas já se recuperaram da doença.

A pressão sobre o sistema hospitalar voltou a subir. Neste momento, 122 pessoas estão internadas em Pouso Alegre, somando-se pacientes de cidades vizinhas. A ocupação de leitos clínicos está em 70% e de UTIs em 100%.