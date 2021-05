Turma de escola em Lagoa Formosa tem aulas suspensas por caso de COVID-19

Lagoa Formosa retornou com aulas presenciais desde o início de maio (foto: Prefeitura de Lagoa Formosa/Divulgação)

As aulas de uma turma na escola do Distrito de Monjolinho, em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, estão suspensas até a próxima semana pela confirmação do caso de COVID-19 de um aluno de 4 anos. Tanto os colegas de sala do estudante quanto a professora estão em casa e não testaram positivo para coronavírus.

A suspensão ocorreu em uma das turmas de educação infantil da Escola Municipal Quinzinho Souto. Na sala, quatro alunos estavam em aulas presenciais.



A transmissão do vírus para a criança ocorreu por meio dos pais, de acordo com apuração da instituição. Os familiares não têm sintomas fortes da doença e seguem sob atenção, isoladas em casa.



A reportagem apurou que a escola foi notificada no final da tarde de quinta-feira (13/5) e suspendeu as atividades da turma na escola já na sexta-feira (14). Não houve mais nenhum caso no local e foi realizada a sanitização da sala e também no transporte dos estudantes.



A instituição segue o modelo de aulas híbridas, com parte dos alunos com aulas presenciais e parte com aulas remotas. Além disso, na escola, as turmas não se encontram em intervalos, com recreio escalonado entre as salas.



O ano letivo de 2021 da rede pública de Lagoa Formosa começou em 3 de maio, de forma também presencial. Para a retomada das aulas, a Secretaria Municipal de Educação elaborou o chamado Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais, que prevê uso de álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetros, máscaras, placas informativas, distanciamento e limitação de espaço.



Segundo números da prefeitura, o município tem 1.751 casos de COVID-19 confirmados até agora e 53 mortes pela doença. Outros 20 óbitos suspeitos são investigados nesse momento. A reportagem tentou contato com a secretária de Educação, Kátia Braga, para comentar o caso da escola no distrito de Monjolinho, mas ainda não teve retorno.