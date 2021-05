Monte Verde registra 2,9°C nesta quarta, recorde de frio do ano em Minas

Monte Verde amanheceu com muita neblina nesta quarta-feira (19) (foto: Nelson Pacheco )

O instituto informou que o dia amanheceu com muita neblina, e que nesta quinta-feira (20) há previsão de geada para Monte Verde.



Outras cidades do Sul de Minas também registraram temperaturas baixas na manhã desta quarta-feira (19), como Caldas (4,6°C) e Maria da Fé (5°C). E as baixas temperaturas devem permanecer.





"Uma massa de ar frio que está sobre boa parte da Região Sudeste do Brasil é a responsável pelo frio em Monte Verde e também em todo o Sul de Minas Gerais.



Nesta quinta-feira (20/5), o frio ainda persiste e há previsão de formação de geada entre 3h e 5h da manhã. A mínima prevista para Monte Verde é de 3°C, segundo o meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo.

Veja como o dia amanheceu em Monte Verde

Distrito de Camanducaia marcou 2,9°C, de acordo com o Inmet (foto: Rebecca Wagner )

Há previsão de geada para Monte Verde nesta quinta-feira (20) (foto: Nelson Pacheco )

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)

chegou no Sul de Minas. Nesta quarta-feira (19), Monte Verde, distrito de Camanducaia, registrou a menor temperatura do ano em todo o estado de Minas Gerais. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação meteorológica do distrito marcou 2,9°C nesta madrugada.