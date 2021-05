Minas não tem previsão de chuvas, mas no Sul a temperatura cai bastante

Vista do amanhecer no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) céu claro com algumas nuvens e não há possibilidade de chuvas em Minas Gerais. Entretanto, na Região Sul do estado, a temperatura ficou tão baixa na madrugada. Esta quarta-feira (19/5) será declaro com algumas nuvens e não há possibilidade de chuvas em Minas Gerais. Entretanto, na Região Sul do estado, aficou tãona madrugada.









De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no município de Monte Verde, distrito de Camanducaia na Região Sul, na madrugada desta quarta (19/5), a temperatura mínima chegou a 2,9 °C, sendo considerada a menor temperatura do ano de 2021. Ficando logo à frente dos dias 24 de abril e 2 de maio, quando os termômetros registraram 4,6 °C.





Os meteorologistas apontam que a maior temperatura do estado será na Região Norte no período da tarde, que poderá chegar a 32 °C.





Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens, e a umidade do ar fica em torno de 30% em BH e 25% no Triângulo Mineiro.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra